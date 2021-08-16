15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü çocuklar aşı olabilecek

Türkiye'nin Covid-19’la mücadelesinde önemli bir adım daha atıldı. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşısına ilişkin olarak aldığı yeni kararlara göre, 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü kişiler aşı olabilecek. Diğer yandan yeni uygulamada 4'üncü doz aşı da tanımlandı. 4'üncü dozlar da 3'üncü dozdan 21 gün sonra yapılabilecek. 4'üncü dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4'üncü hak olarak verildi.

Bir diğer önemli karar da koronavirüs geçirenler için verildi. Kararla, PCR testi pozitifliği sonrası aşı uygulaması için bekleme süresi 3 aydan 1 aya çekildi.