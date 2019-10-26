1.5 tonluk değirmen taşı sırra kadem bastı

Elbistan’da Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde yer alan su değirmeni, uzun yıllar hizmet ettikten sonra teknolojiye yenik düştü. 5 kuşak boyunca hizmet veren değirmenden geriye ise yıkık birkaç duvar ve taş yığını kaldı. Değirmenin ve bulunduğu arazinin son sahibi 74 yaşındaki Ömer Erdoğan, yıllar boyunca çalıştığı değirmenin yıkıntılarının önünden geçerken, Ceyhan Nehri’nden gelen su ile buğdayları öğütüp una dönüştürmeye yarayan yaklaşık 1,5 tonluk taşın yerinde olmadığını gördü. Çevrede araştırma yapan Erdoğan, insan gücüyle yerinden kaldırılması imkansız olan taşın akıbetini öğrenmek için çalmadık kapı bırakmadı. Taşın izine rastlayamayan Erdoğan,

“Burası eskiden su değirmeniydi. 5 kuşak boyunca işletildi. Son olarak da ben işlettim. Babamdan devralmıştım. Daha sonra teknoloji ve zaman değişti su değirmenleri eski cazibesini yitirdi. Biz de işi bıraktık. Burası da böyle atıl bir duruma düştü. Eski değirmenden bazı malzemelerimizi almıştık ama buğday öğütmede kullandığımız taşlar yerinde kalmıştı. Her biri 1,5 ton ağırlığında bu taşların. Adıyaman’ın Tut Dağı’ndan getirilmişti. Önceki gün değirmenin önünden geçerken bu taşlardan birinin yerinde olmadığını gördüm. Bu taşın insan gücüyle kaldırılması imkansız. İş makinesi ile yerinden çıkarıp götürmüşler. Çalındı diyeceğim ama kimsenin işine yaramaz. Buradan götürmek için tuttuğu iş makinesinin kirası bile taşın değerinden fazladır. Adı üstünde değirmen taşı. Artık su değirmeni mi kaldı. Anlam veremediğim bir durum. Aklıma gelen tek şey bu taşın dekoratif bir malzeme olarak kullanılabileceği” dedi.