‘15 Temmuz Voleybol Turnuvası’ 20 Aralık’ta başlıyor

Elbistan Kaymakamlığı, ‘15 Temmuz’u Unutma, Unutturma’ sloganı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde, 15 Temmuz Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası düzenliyor.

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin ardından Türk halkının göstermiş olduğu birlik ve beraberlik ruhunun canlı tutulması, kurumlar arası dayanışmanın daha da artırılması amacıyla düzenlenen turnuva, 20 Aralık 2016 tarihinde başlayacak.

Elbistan’da hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşlarının katılacağı turnuvayla, ilçe genelindeki kurumların sosyal aktivitelerini artırarak, voleybol sporunu sevdirmek, spora teşvik ederek iş stresinden uzaklaşmak, kurumlar arası işbirliği ve dayanışmayı sağlamanın amaçlandığı belirtildi.

Voleybol Federasyonu İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan organizasyona katılmak isteyen kurum takımları, 18 Aralık 2016 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekler. Başvurular, Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne yapılacak.

Başvuruların ardından yapılacak teknik toplantı ile kuralar çekilecek, karşılaşma takvimi oluşturulacak. Turnuva, 20 Aralık 2016 tarihinde başlayıp, 20 Ocak 2016 tarihinde son bulacak.

15 Temmuz ruhunun canlı tutulması amacıyla düzenlenen turnuva ile ilgili bilgi veren Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, “Turnuvamıza iştirak ederek, bu ruhu yaşatma adına organizasyonumuza katılan herkese başarılar dilerim” dedi.



