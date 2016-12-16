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15 Temmuz Şehitleri, Satranç Turnuvası ile anılacak

Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Elbistan İlçe Temsilciliği, 15 Temmuz Şehitleri anısına satranç turnuvası düzenliyor.

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15 Temmuz Şehitleri, Satranç Turnuvası ile anılacak

            Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Elbistan İlçe Temsilciliği, 15 Temmuz Şehitleri anısına satranç turnuvası düzenliyor.

            7-8 Ocak 2017 tarihinde düzenlenecek olan ödüllü satranç turnuvasının sponsorluğunu ise, Eğitim Bir-Sen Elbistan Temsilciliği yapacak.

            Büyükler, gençler ve küçükler kategorilerinde düzenlenecek olan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Satranç Turnuvasına başvurular ise, http://kahramanmaras.tsf.org.tr/turnuva-kayit-form adresinden yapılabilecek. Turnuvaya başvurular 5 Ocak 2017 tarihinde son bulacak.

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