15 Temmuz şehitleri anısına paramotorla saygı uçuşu

Şanlı bayrağımızı açarak gökyüzünde süzülen Akbaş, “Başta 15 Temmuz olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Elbistan Yamaç Paraşütü Kulübü ve Doğa Sporları Derneği Turgut Akbaş, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4.yıldönümü çerçevesinde, şanlı bayrağımızla birlikte şehitlerimiz için saygı uçuşu gerçekleştirdi. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevlilerinin de yer aldığı uçuş, Çilingir çayırı mevkiinden başladı. Hazırlıklarını yaptıktan sonra havalanan Akbaş, bir süre sonra ay yıldızlı bayrağımız ve Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün pankartını açtı. Bir süre bölgede uçan Akbaş, rüzgar uçuşunu zorlasa da şehir merkezine giderek yaklaşık 1 saat boyunca gökyüzünde şanlı bayrağımızı dalgalandırdı. Akbaş’ın uçuşunu fark eden vatandaşlar, alkışlarla kendisine destek verdi.