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15 Temmuz şehitleri anısına paramotorla saygı uçuşu

Elbistan Yamaç Paraşütü Kulübü ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Turgut Akbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında paramotorla kentin üzerinde şehitlerimiz için saygı uçuşu gerçekleştirdi.

15 Temmuz şehitleri anısına paramotorla saygı uçuşu
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Şanlı bayrağımızı açarak gökyüzünde süzülen Akbaş, “Başta 15 Temmuz olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Elbistan Yamaç Paraşütü Kulübü ve Doğa Sporları Derneği Turgut Akbaş,  Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4.yıldönümü çerçevesinde, şanlı bayrağımızla birlikte şehitlerimiz için saygı uçuşu gerçekleştirdi. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevlilerinin de yer aldığı uçuş, Çilingir çayırı mevkiinden başladı. Hazırlıklarını yaptıktan sonra havalanan Akbaş, bir süre sonra ay yıldızlı bayrağımız ve Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün pankartını açtı. Bir süre bölgede uçan Akbaş, rüzgar uçuşunu zorlasa da şehir merkezine giderek yaklaşık 1 saat boyunca gökyüzünde şanlı bayrağımızı dalgalandırdı. Akbaş’ın uçuşunu fark eden vatandaşlar, alkışlarla kendisine destek verdi.

Saygı uçuşunu sorunsuz bir şekilde tamamlayan Akbaş, yaptığı değerlendirmede, “15 Temmuz şehitlerimizi, rahmet ve saygıyla anıyoruz. Şehit ailelerimize tekrar sabırlar diliyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Bu olayı Türk milleti unutamaz. Allah, bu tür acı olayları bize ve Türk milletine yaşatmasın. 15 Temmuz şehitlerimizin acısı içimizde ama Türk milletinin de destan yazdığı bir gündür. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.




















 


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15 Temmuz şehitleri Anısına Paramotorla Saygı Uçuşu
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Konuşan vatandsş 3 hafta önce

Aynı hareketi 30 ağustos içinde bekliyorum.

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Durmuş 3 hafta önce

Aynı etkinliği , beş gün sonra kutlayacağımız Kıbrıs Barış Harekatı'mızın 46. yıldönümünde de yapmasını diliyor ve bekliyoruz...

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Elbistanli gurbetci 3 hafta önce

Helal olsun maşAllah vatanını sevenlere Selam olsun

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Ahmet 3 hafta önce

Helal olsun Allah razi olsun.

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Mevlüt ÇANAK 3 hafta önce

Allah Kaza,Bela vermesin!

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Hakkı 3 hafta önce

Boş iş bunu yaptı da noldu vatan mı kurtuldu

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