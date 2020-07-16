‘15 Temmuz Kahramanları’ sergisi açıldı

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi ile Elbistan Gençlik Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği ’15 Temmuz Demokrasi Kahramanları’ sergisi, Hükümet Konağı bahçesinde açıldı. Sergide, yağlıboya, karakalem tabloların yanı sıra ahşap yakma, ebru ve naht sanatı kullanılarak yapılmış eserler de yer aldı. Sergide, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine karşı duran, tanklara göğsünü geren, kendini siper eden vatandaşlar ile darbenin seyrini değiştiren kahraman şehit Ömer Halisdemir’in ahşap yakma, ebru sanatı ve yağlı boya ile karakalem çalışmaları yer aldı.

15 Temmuz Demokrasi Kahramanları sergisini, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert ve kurum müdürleri ile birlikte gezen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 4 yıl önce 15 Temmuz’da darbeci hainlere karşı yazılan kahramanlık destanın, el emeği göz nuru dökülerek hafızlardaki yerinin sağlamlaştırıldığını söyledi.

Sergideki eserlerin yapılmasındaki çabasından dolayı emek verenlere teşekkür eden Kaymakam Demir, “15 Temmuz hain darbe girişiminin 4.yıldönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenledik. Bugün de 15 Temmuz ruhunu en iyi şekilde anlatan bir sergi açtık. Bu noktada Halk Eğitimi Merkezi ve Gençlik Merkezi Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Değerli hocalarımıza, öğrencilerimize ve kursiyerlerimize eserleri için tebrik ediyorum. Ellerine ve emeklerine sağlık” dedi.