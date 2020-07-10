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15 Temmuz etkinlikleri pandemi tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirilecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Kovid-19 pandemi tedbirleri doğrultusunda sosyal mesafe ve diğer hususlar gözetilerek gerçekleştirilecek.

15 Temmuz etkinlikleri pandemi tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirilecek
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4.yıldönümü etkinliklerinin planlanması amacıyla Elbistan Kaymakamı Özkan Demir başkanlığında bir toplantı yapıldı. Toplantıya, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantı sonunda değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programının, Pınarbaşı mesire alanında yapılacağını söyledi.

Bu yıl konser etkinliğinin olmayacağını belirten Kaymakam Demir, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4.yıldönümünde, günün anlam ve önemine uygun bir program hazırladık. İlçemizdeki ilgili tüm kurum ve sivil toplum kuruluşlarımızın katılımı ile toplantı gerçekleştirdik. Bu yıl Pınarbaşı mesire alanı amfi tiyatro bölgesinde etkinliklerimizi yapma kararı aldık. Etkinliklerimizde konser olmayacak. Günün anlam ve önemine uygun şekilde şehitlerimizi anacağız. Etkinlikler, Kovid-19 süreci ve pandemi tedbirleri alınarak sosyal mesafe kuralı doğrultusunda gerçekleştirilecek” dedi.


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