15 Temmuz etkinlikleri için toplantı düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 5.yıldönümü etkinliklerinin planlanması amacıyla Elbistan Kaymakamı Özkan Demir başkanlığında bir toplantı yapıldı. Toplantıya, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantı sonunda değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programının detaylarına ilişkin olarak görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Kaymakam Demir, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 5.yıldönümünde, günün anlam ve önemine uygun bir program hazırladık. İlçemizdeki ilgili tüm kurum ve sivil toplum kuruluşlarımızın katılımı ile toplantı gerçekleştirdik. Etkinlik takvimi ve programlarımızın detaylarını ilerleyen günlerde netleştireceğiz” ifadelerini kullandı.