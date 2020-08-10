145 kişi, 9 aylığına iş sahibi olacak

Pandemi süreci nedeniyle şahsen başvuru alınmayacağını kaydeden Marangoz, başvuruların ALO 170 üzerinden veya kurumun internet sitesinden yapılabileceğini bildirdi.

Elbistan’da çok sayıda kişinin geçici de olsa umutla beklediği Toplum Yararına Programı’nın (TYP) okullarda eğitim-öğretim yılı boyunca istihdam edilecek temizlik ve güvenlik görevlilerine dönük olan personel alımı süreci belli oldu. Konuyla ilgili olarak bilgi veren İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdür Vekili Şaban Marangoz, ilçede toplam 145 kişinin noter huzurunda çekilecek kura ile okullarda görevlendirileceğini söyledi.

Elbistan’da, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ihtiyacı doğrultusunda okullara 105 temizlik ve 40 da güvenlik görevlisi alınacağını belirten Marangoz, “İlçemizde Toplum Yararına Programımızda (TYP) alınacak personel sayısı ve başvuru süreci belli oldu. TYP kapsamında ilçemiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 145 kişilik bir geçici istihdam söz konusu olacak. Bu yıl, pandemi süreci nedeniyle şahsen başvuru kabul edilmeyecek. Başvurular, ALO 170 üzerinden ya da kurumumuzun internet sitesinden yapılabilecek. Başvurular, 10 Ağustos itibariyle başladı. Başvuru için son tarih ise 14 Ağustos olarak belirlendi” dedi.

Söz konusu işçilerin, noter huzurunda çekilecek kura ile belirleneceğini ifade eden İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdür Vekili Şaban Marangoz, “Elbistan’daki okullara 105 temizlik ve 40 da güvenlik görevlisi alımı yapılacak. TYP kapsamında okullarda görevlendirileceklere asgari ücret tutarında ödeme yapılacak. Temizlik görevlisi alımı için 18 Ağustos Salı günü saat 10.00’da, güvenlik görevlisi alımı için de saat 14.00’te Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nde noter huzurunda kura çekilecek. Kura sonucu belirlenen toplam 145 kişiye asgari ücret üzerinden maaş ödenecek” bilgilerini aktardı.