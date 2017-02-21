Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Şubat Günü Öldürülen Kadının Katili Yakalandı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesi, Kılılı Mahallesinde, 14 Şubat günü evinde ölü olarak bulunan 30 yaşındaki N.O.’nun katili yakalandı. Jandarma tarafından yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucunda öldürülen N.O. ’nun eşinin...

Bu haber kez okundu.

14 Şubat Günü Öldürülen Kadının Katili Yakalandı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesi, Kılılı Mahallesinde, 14 Şubat günü evinde ölü olarak bulunan 30 yaşındaki N.O.’nun katili yakalandı. Jandarma tarafından yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucunda öldürülen N.O. ’nun eşinin kardeşi (kaynı) M.O. (29) olduğu öğrenildi. Türkoğlu jandarma ekiplerinin, yaptıkları operasyonla zanlı yakalandı. Yaklaşık bir hafta Türkoğlu ilçesinin İmalı mahallesindeki bir bağ evinde kaldığı öğrenildi.

Edilinen bilgilere göre M.O. konuşmasında; Ne yaptıysam namusum için yaptım ama pişmanım, dediği öğrenildi.

Hemen olay sonrasında ise sosyal medyadaki kendi hesabına ne yaptıysam abim, bacılarım ve ailem için yaptım diye yazdığı öğrenildi.

Zanlı geniş güvenlik önlemleri arasında Türkoğlu adliyesindeki çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak ceza evine gönderildi.
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner57

banner1

banner27

banner58