14 caddeye 120 bin metrekare sıcak asfalt

Elbistan Belediyesi yaklaşık bir ay önce başlattığı dev asfalt hamlesi projesi kapsamında ilçe genelinde asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Eski asfaltın kazılarak yeni asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı caddelerde, ihtiyaç durumuna göre orta refüj, aydınlatma ve yeşillendirme çalışmaları da yapılıyor.

İlçenin birçok ana arterinin yepyeni bir görünüme kazandırılmasını sağlayan çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Yaklaşık bir ay önce başlattığımız dev asfalt hamlesi projesi 24 saat esasına göre çalışılarak devam etmektedir. Özellikle alt yapısı tamamlanan caddelerimizde başladığımız sıcak karışım asfalt kaplaması öncesi, özel asfalt kazıma ekipmanımız ile yollar kazınmaktadır. Bu kazınan asfalt ise geri dönüşüme gönderilerek tekrar kullanılmaktadır. Bu sayede hem kaldırımlar korunmakta hem de daha kaliteli ve uzun vadede yol yapılmaktadır. Ekiplerimiz bir aylık zaman diliminde büyük bir çalışma özverisi göstererek, 14 caddede 120 bin metrekare sıcak karışım asfalt serimi yapmıştır. Ayrıca yapımı tamamlanan yollarımızda ihtiyaç durumuna göre orta refüj, aydınlatma ve yeşillendirme çalışmaları da tamamlanarak hizmete açılmaktadır” denildi.