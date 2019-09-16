136 kişi, 9 aylığına iş sahibi olacak

Başvuruların ALO 170 üzerinden de yapılabileceğini kaydeden Açar, temizlik görevlisi alımlarında 35 yaş altı erkeklerin başvuru olmaması halinde 2.listede değerlendireceğini, güvenlik görevlisi alımlarında ise yaş sınırlamasının bulunmadığını bildirdi.

TYP alımlarında bu yıl yeni bir uygulamaya gidildiğini hatırlatan Açar, aynı hane içerisinde 1,5 asgari ücretin üzerinde ödeme girerse bu kişilerin toplum yararına programlardan faydalanamayacağının da altını çizdi.

Elbistan’da çok sayıda kişinin geçici de olsa umutla beklediği Toplum Yararına Programı’nın (TYP) okullarda eğitim-öğretim yılı boyunca istihdam edilecek temizlik ve güvenlik görevlilerine dönük olan personel alımı belli oldu. Konuyla ilgili olarak bilgi veren İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin Açar, il genelinde toplam 1000 kişinin, noter huzurunda çekilecek kura ile okullarda görevlendirileceğini söyledi.

Elbistan’da, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ihtiyacı doğrultusunda okullara 96 temizlik ve 40 da güvenlik görevlisi alınacağını belirten Açar, “Toplum Yararına Programımızda (TYP) alınacak personel sayısı ve başvuru süreci belli oldu. TYP kapsamında il genelinde 1000 kişilik bir geçici istihdam söz konusu olacak. Başvuruları kabul etmeye başladık. Başvuru yapmak isteyenler ALO 170’i arayabilirler ya da merkezimize gelerek kayıtlarını yaptırabilirler. Başvurular için son tarih ise 20 Eylül 2019 olacak. Elbistan’daki okullara 96 temizlik ve 40 da güvenlik görevlisi alımı yapılacak. TYP kapsamında okullarda görevlendirileceklere asgari ücret tutarında ödeme yapılacak. Noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenen kişiler, 7 Ekim’de işbaşı yapacak ve 30 Haziran 2020’ye kadar çalışacak” dedi.

35 yaş altı erkeklerin temizlik görevlisi kurasına başvuru olmazsa 2.torbadan katılacağını hatırlatan Açar, bu yıl uygulanacak yeni kriterlerle ilgili de, “TYP’nin talimatında bu yıl değişiklik oldu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin bekar ve çocuksuz bir kişi için hesaplanan net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz. Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilir. Temizlik görevlisi alımı için 35 yaş üstü erkekler başvuru yapabilir ama asil listede yeterli başvuru olmaz ise değerlendirilecekler. Bayanlar için herhangi bir yaş sınırlaması ise bulunmuyor. Yine güvenlik görevlisi alımlarında da yaş sınırlaması olmayacak. Merkezimizin hinterlandında Elbistan’la birlikte yer alan Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde de TYP sürecinin başlamıştır” şeklinde konuştu.

İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin Açar, temizlik görevlisi alımı için 25 Eylül’de saat 10.00’da, güvenlik görevlisi alımı için de saat 14.00’te Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nde noter huzurunda kura çekileceğini de sözlerine ekledi.