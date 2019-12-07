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13 termik santral ayrı ayrı incelenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıyla yürütecekleri çalışmayla termik santrallerin aralık ayı boyunca tek tek inceleneceğini söyledi.

13 termik santral ayrı ayrı incelenecek

13 santralin de çevre yatırımları ile ilgili durumlarının birbirinden farklı olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, çevre mevzuatına aykırı ne kadar tesis varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacaklarının altını çizdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yürüteceği ortak çalışma ile insan sağlığı ve çevrenin korunması amacıyla termik santrallere ilişkin yeni bir süreç başlattı. Baca gazı filtre sistemi takmaları için 31 Aralık 2019’a kadar süreleri bulunan 13 termik santral, bu çerçevede ayrı ayrı incelemeye tabi tutulacak.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "13 termik santralimiz var. Bunların durumları tamamen birbirinden farklı. İllerimize, termik santrallerin son durumunun tespit edilmesi için talimat gönderdik. Aralık ayı içerisinde 13 termik santralimizin her birinin ayrı ayrı incelemesini ekiplerimiz yapacaklar, son durumlarını tespit edecekler. İllerimizden gelen çalışmayla bu ay sonuna kadar termik santrallerin son durumunu netleştireceğiz. Bazılarının filtrasyon sistemi var, bazılarınınki eksik, bazılarınınki yapım aşamasında, bazılarında ise hiçbiri yok. Dolayısıyla durumun net bir şekilde tespitini yapacağız” dedi.

Termik santrallerin mevcut durumlarına göre cezai işlemlere de 1 Ocak tarihi itibariyle başlanacağının bilgisini veren Bakan Kurum, “1 Ocak itibarıyla da mevcut durumlarına göre gerekli cezai süreci başlatmış olacağız. Çevre mevzuatımıza aykırı ne kadar tesis varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız” ifadelerini kullandı.


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