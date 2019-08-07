banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13. Nurhak Kültür Şenlikleri 10 Ağustos’ta yapılacak

Nurhak Belediyesi tarafından organize edilen ve geleneksel hale getirilen, Nurhak Kültür Şenlikleri’nin 13.sü, 10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yapılacak.

13. Nurhak Kültür Şenlikleri 10 Ağustos’ta yapılacak
banner145
banner143

Geleneksel hale getirilen Nurhak Kültür Şenlikleri’nin 13.sü, 9 Ağustos 2019 Cuma günü start alacak. Nurhak Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki program, yerel yönetimlerde demokrasi ve katılımcılık konulu panelle başlayacak. Panelin bitiminde Eğreti Düşler şiir dinletisi olacak. Şenliklerin ikinci gününde ise CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile gazeteci-yazar İsmail Saymaz, Sibel Hürtaş’ın moderatörlüğünde ‘Demokratikleşmenin Neresindeyiz’ adlı söyleşi programına katılacak. Bu etkinlik de Nurhak Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılacak. Nurhak Kültür Şenlikleri’nin konser bölümünün adresi ise Nurhak Lisesi bahçesi olacak. Konserde Dertli Divani, İlkay Akkaya ve Moğollar grubu sahne alacak. Şenlikler, 11 Ağustos 2019 Pazar günü düzenlenecek panelle sona erecek.

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, tüm Nurhaklıları ve bölge halkını, 3 gün boyunca sürecek şenliğe davet etti.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner116