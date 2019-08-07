13. Nurhak Kültür Şenlikleri 10 Ağustos’ta yapılacak

Geleneksel hale getirilen Nurhak Kültür Şenlikleri’nin 13.sü, 9 Ağustos 2019 Cuma günü start alacak. Nurhak Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki program, yerel yönetimlerde demokrasi ve katılımcılık konulu panelle başlayacak. Panelin bitiminde Eğreti Düşler şiir dinletisi olacak. Şenliklerin ikinci gününde ise CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile gazeteci-yazar İsmail Saymaz, Sibel Hürtaş’ın moderatörlüğünde ‘Demokratikleşmenin Neresindeyiz’ adlı söyleşi programına katılacak. Bu etkinlik de Nurhak Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılacak. Nurhak Kültür Şenlikleri’nin konser bölümünün adresi ise Nurhak Lisesi bahçesi olacak. Konserde Dertli Divani, İlkay Akkaya ve Moğollar grubu sahne alacak. Şenlikler, 11 Ağustos 2019 Pazar günü düzenlenecek panelle sona erecek.

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, tüm Nurhaklıları ve bölge halkını, 3 gün boyunca sürecek şenliğe davet etti.



