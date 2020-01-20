13 kırsal mahallede yol bakım çalışması tamamlandı

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kırsal mahallelerde bulunan ara sokak yollarında filler serimi için yoğun mesai harcandığı ve onarılmamış ara yolun kalmayacağını belirtildi.

Açıklamada, “Merkez mahallerimizde yaptığımız asfaltlama hizmetine kış ayının girmesi ile ara ve vermiştik. Bu arayı iyi değerlendirmek adına kırsal mahallelerimize yoğunluk verildi. Gerek muhtarlarımızdan gelen talepler, gerekse belediye başkanımızın kırsal mahalle ziyaretlerinde yaptığı incelemeler sonrası ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi için çalışmamız aralıksız devam ediyor. Bu güne kadar Karaelbistan, İğde, Izgın, Güvercinlik, Hasankendi, Söğütlü, Ambarcık, Yapraklı, Çiçek, Orhangazi, Pınarbaşı, Tepebaşı ve Bahçelievler Mahallerimizde bulunan ara sokaklarda bakım onarım ve filler serimi gerçekleştirilmiştir. Bu haftaki çalışmalarımız ise hava şartları el verdiği takdirde, Ceyhan Nehri kenarı ve Çatova Mahallemizde devam edecektir. Tespit edilen diğer eksiklikler olan kaldırım, parklar, mesire alanları oluşturma gibi hizmetlerimizin ise bir kısmı devam ediyor, diğer kısımları ise hava şartlarının oluşması beklenmektedir” denildi.















