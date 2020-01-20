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13 kırsal mahallede yol bakım çalışması tamamlandı

İlçeye bağlı kırsal mahallelerde berkitme yol çalışmasını sürdüren Elbistan Belediyesi ekipleri, şu ana kadar 13 mahallede yol bakım-onarım ve yapımı tamamlandı.

13 kırsal mahallede yol bakım çalışması tamamlandı
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Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kırsal mahallelerde bulunan ara sokak yollarında filler serimi için yoğun mesai harcandığı ve onarılmamış ara yolun kalmayacağını belirtildi.

Açıklamada, “Merkez mahallerimizde yaptığımız asfaltlama hizmetine kış ayının girmesi ile ara ve vermiştik. Bu arayı iyi değerlendirmek adına kırsal mahallelerimize yoğunluk verildi. Gerek muhtarlarımızdan gelen talepler, gerekse belediye başkanımızın kırsal mahalle ziyaretlerinde yaptığı incelemeler sonrası ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi için çalışmamız aralıksız devam ediyor. Bu güne kadar Karaelbistan, İğde, Izgın, Güvercinlik, Hasankendi, Söğütlü, Ambarcık, Yapraklı, Çiçek, Orhangazi, Pınarbaşı, Tepebaşı ve Bahçelievler Mahallerimizde bulunan ara sokaklarda bakım onarım ve filler serimi gerçekleştirilmiştir. Bu haftaki çalışmalarımız ise hava şartları el verdiği takdirde, Ceyhan Nehri kenarı ve Çatova Mahallemizde devam edecektir. Tespit edilen diğer eksiklikler olan kaldırım, parklar, mesire alanları oluşturma gibi hizmetlerimizin ise bir kısmı devam ediyor, diğer kısımları ise hava şartlarının oluşması beklenmektedir” denildi.


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Mehmet taksim 12 saat önce

Seçimde çalış köyüne kilit taşı söz verilmişti hala bi çalışma olmadı neden acaba bi cvp verebilirsiniz çevre köylerin hepsinin yolları kilit parke yapıldı ama ne hikmetse çalış ve malatcada 1 tane yapılan kilit parke yok

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Elmalılı 11 saat önce

Birazda Elmalı yolunu yapsanız hani diyorum,Zaman'ı gelmedimi acep...

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