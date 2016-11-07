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13 gündür kayıp olan Enis’ten acı haber geldi

13 gündür kendisinden haber alınamayan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Elbistanlı Enis Eren’in cansız bedenine ulaşıldı.

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13 gündür kayıp olan Enis’ten acı haber geldi

13 gündür kendisinden haber alınamayan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Elbistanlı Enis Eren’in cansız bedenine ulaşıldı.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Enis Eren’den 25 Ekim Salı sabahı İnönü Üniversitesi’nin karşısında yer alan apart daireden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yapılan incelemede üniversite öğrencisi Eren’in en son evlerine yakın bir düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıdığı görüldü. Görüntülerde evden ayrılarak çevreyoluna doğru ilerlediği görülen gencin bulunması için ise geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra AFAD, İnönü Üniversitesi Arama-Kurtarma (İNOSAR) ekipleri ve Jandarma bölgede arama çalışması yürüttü.

13 gün geçmesine rağmen hiçbir yerde bulunamayan Enis’le ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Malatya’da çobanlık yapan Mehmet Sönmez isimli vatandaş, Enis’i kaybolduktan 2 gün sonra yani 27 Ekim’de okuduğu İnönü Üniversitesi’nin yaklaşık 4 kilometre üst tarafında bulunan Çamurluk Mahallesi’nin dağlık kesiminde gördüğünü söyledi. Sönmez’in tarif ettiği bölgede yapılan aramada, Enis’e ait olduğu belirlenen ayakkabılar da bulundu. Aramalar bu bölgede yoğunlaştırılırken acı haber ise akşama doğru geldi. 13 gündür Malatya başta olmak üzere memleketi Elbistan’da da aranan doktor adayı Enis’in cansız bedeni, bir doğal su birikintisinde korucular tarafından bulundu. Eren’in cenazesi, bulunduğu yerden alınarak otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

13 gündür oğullarını arayan baba Muharrem ve anne Müşerref Eren, aldıkları acı haberle birlikte yıkıldı. Enis’in cenazesinin otopsinin ardından Elbistan’a getirilerek defnedilmesi bekleniyor.

Enis’in cansız bedenine ulaşılmadan saatler önce Müge Anlı’nın sunuculuğunu yaptığı ATV’de yayınlanan programa katılan Mehmet Sönmez isimli çoban, Enis’in üzerinde ince bir tişört ve eşofmanla oturduğunu belirterek, “Perşembe günü saat 11.00’de gördüm. Birisi oturuyordu. Gördüm ve korktum. Spor ayakkabıları vardı. Üzerinde kısa bir tişört ve eşofman vardı. Hayvanlarımı geri aldım evime geldim. Daha sonra bir arkadaşımla aynı yere gittim. Çocuk yoktu. Pazartesi günü daha ileride ayakkabı gördüm. Babasıyla konuştum. Çocuğun oturduğu yeri gösterdim. Üzüldüm. Babası için de annesi için de kolay bir şey değil. İnşallah bulunur” şeklinde konuşmuştu.

Programa katılan anne Müşerref Eren de bulunan ayakkabıların oğluna ait olduğunu belirterek,  “Neredeysen gel yavrum. Mahvolduk. Gel artık” diye evladına seslenmişti.

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musa aktekin 2 ay önce

Allah (cc) rahmet eylesin, muharrem hocama ve ailesine Allah (cc) sabırlar versin başınız sağolsun

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Komsu 2 ay önce

Cok cok aci bir durum.. Rabb im mekanini cennet eylesin ailesine sabir versin... Boyle bir durumda nasil sabirli olunur onuda bilmiyorum ya. :(

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Ali A 2 ay önce

Genç yaşta genç ölüm kimseye yakışmıyor
Allah im Ailesi ne ve Tüm Sevenlerine Allah sabrı Cemil ihsan eylesin
Allah yardımcısı olsun
Böyle bir olayı Allah kimsenin başına vermesin

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mira kaya 2 ay önce

Yazik Allahim yaa

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Mert Can AKBULUT 2 ay önce

Allah gani gani rahmet eylesin mekanın cennet olsun. Değerli ailene sabırlar versin.

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Mert Can AKBULUT 2 ay önce

Allah gani gani rahmet eylesin mekanın cennet olsun. Değerli ailene sabırlar versin.

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Yusuf 2 ay önce

Allahtan rahmet dileriz ailesinde başı sagolsun

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İlyas doğan 2 ay önce

Allah rahmet eylesin taksilatı afvetsin inşAllah mekanı cennet olsun

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