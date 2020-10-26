120 öğrenciye kışlık ayakkabı hediyesi

Ankara’daki bir işadamı İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile irtibata geçerek, mahalledeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin kış aylarında okul yolunda üşümemeleri için 120 adet kışlık ayakkabı gönderdi. Ayakkabılar Şehit Er Ali Beyaz İlk/Ortaokulu’nda belirlenen öğrencilere hediye edildi. Programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yahya Acer, Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, Dernek Başkanı Mehmet Önat ve İğde Mahalle Muhtarı Hüseyin Günay katıldı.

Öğrencilere ayakkabılarının hediye edilmesi sonrasında değerlendirme yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yahya Acer, dernek yönetimine ve hayırsever işadamına teşekkür etti.

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sözcüsü Yahya Marangoz ise, pandemi süreci nedeniyle eğitimlerine buruk başlayan öğrencilerin yüzlerini güldürmeyi ve içlerini ısıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Dernek olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya gayret ettiklerini vurgulayan Marangoz, “Hem dernek olarak hem de hayırsever işadamlarımız ve esnaflarımızın desteği ile bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesinde yer almanın sevincini yaşıyoruz. Bugün de Ankara’daki bir işadamımızın mahallemizdeki öğrenciler için uzattığı yardım eline vesile oluyoruz. İsmini açıklatmak istemeyen işadamımız, 120 adet kışlık ayakkabı temin ederek derneğimize gönderdi. Biz de Şehit Er Ali Beyaz İlk/Ortaokulumuzun idarecileri ile irtibata geçtik. Tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilerimize de hediyelerini teslim ettik. Güle güle giysinler” dedi.

Marangoz, “Pandemi sürecinde eğitime başlayan öğrencilerimiz, biraz buruklar. Bu vesile ile hem yüzlerini güldürmeye çalıştık hem de yaklaşan kış aylarında minik ayakları okul yolunda üşümesin istedik. Bu tür projelerimizi, önümüzdeki günlerde de devam ettirmeyi planlıyoruz. Bizlere destek olan ve programa katılanlardan Allah razı olsun” şeklinde konuştu.





