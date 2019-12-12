112’ye ‘Duvardan düştüm’ dedi, işin rengi farklı çıktı

Olay, ilçeye bağlı Doğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre; gece saatlerinde 112 Acil Servis hattını arayan bir şahıs, duvardan düştüğünü ve ayağını kırıldığını söyleyerek yardım istedi. Şahsın, ‘jandarmaya haber vermeyin’ yönündeki talebi 112 Acil Servis Hattı’ndaki görevlilerce kabul edilmedi. 112 Acil Servis Hattı görevlileri, bilgiyi, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile paylaştı. 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, Doğan Mahallesi’ndeki besi çiftliğine ulaştıklarında R.B. isimli şahsı besi çiftliğinin dışında duvarın dibinde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan R.B., Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de besi çiftliği çevresinde arama yaptı. Jandarmanın, olayın basit bir düşme vakası olmadığını anlaması ise uzun sürmedi. Yapılan aramada, çiftlikte bulunan birçok elektrikli alet ile trafodaki kabloların kesilerek koparıldığını tespit etti.

Bunun üzerine şahıs hakkında hırsızlığa teşebbüs ve mala zarar verme suçlarından işlem başlatıldı.