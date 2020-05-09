112 Acil Servis ambulansı kaza yaptı: 3 yaralı

Afşin ilçesinde görev yapan 112 Acil Servis ambulansının Göksun ilçesi yakınlarında geçirdiği kazada 3 kişi yaralandı.
.Alınan bilgiye göre, Afşin ilçesinde görev yapan 112 acil sağlık ekipleri Afşin Devlet Hastanesinden bir hastayı Kahramanmaraş Necip Fazıl şehir hastanesine sevkini gerçekleştirdi. İlçeye dönüş sırasında Göksun ilçesi yakınlarında ambulans sürücüsü H. T. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole yuvarlanan ambulansta bulunan şoför H. T. sağlık personelleri M. Y. ve Y. K. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan meslektaşlarının çabasıyla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.