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1/1000’lik Uygulama İmar Planı kabul edildi

Elbistan’da başta inşaat sektörü olmak üzere birçok kesimi yakından ilgilendiren 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edildi.

1/1000’lik Uygulama İmar Planı kabul edildi
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1/1000’lik Uygulama İmar Planı Kabul Edildi
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