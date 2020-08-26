1/1000’lik Uygulama İmar Planı kabul edildi
Elbistan’da başta inşaat sektörü olmak üzere birçok kesimi yakından ilgilendiren 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edildi.
26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:18
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