1/1000’lik planla ilgili basın açıklaması iptal edildi

Elbistan’da faaliyet gösteren inşaat sektörü temsilcilerinin, 1/1000’lik imar planıyla ilgili olarak 25 Kasım 2016 Cuma günü saat 13.00’da yapmayı planladığı basın açıklaması, gereken izinlerin alınamadığı gerekçesi ile iptal edildi.

İnşaat sektörü temsilcileri adına, Memet Temur, Bünyamin Kılıç ve Selahattin Yıldız imzası ile yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“25 Kasım Cuma günü yapılacak olan kalabalık bir basın açıklaması, yasal izinlerin yetişmediğinden dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir. 1/1000 imar planının Elbistan’ımız için hayati bir önem taşıdığını bildiğimizden dolayı sivil toplum kuruluşları ve oda başkanlarımız bir araya gelerek bu basın bildirisini açıklama gereği duyduk. Bu konunun hassasiyetini belediye meclis üyelerimiz dahil tüm Elbistanlı hemşerilerimizin bilmesini istiyoruz.

Bugünkü çektiğimiz ekonomik sıkıntının, yani inşaatlarımızın başlayamamasından dolayı hem işsizliğe, hem de şehrimizden göç vermeye, işadamlarımızın başka şehirlerde yatırım yaptıklarını biliyoruz. Sosyal ve ekonomik olarak önümüzdeki engelin kalkması için Elbistan 1/1000’lik imar planının bir an önce Elbistan’a yakışır bir biçimde tüm meclis üyelerimizin ve belediye başkanımızın desteği ile yasallaşmasını arz ediyoruz.”