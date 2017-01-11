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1/1000’lik imar planı oy çokluğu ile reddedildi

Elbistan’ın 1/1000’lik teklif uygulama imar planı, Elbistan Belediye Meclisi’nde oy çokluğu ile reddedildi.

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1/1000’lik imar planı oy çokluğu ile reddedildi

Elbistan’ın 1/1000’lik teklif uygulama imar planı, Elbistan Belediye Meclisi’nde oy çokluğu ile reddedildi.

2 Aralık 2016 tarihinde Elbistan Belediye Meclis İmar Komisyonu’na sevk edilen Elbistan 1/1000 ölçekli İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı, 2017 yılı ocak ayı 2. Oturumunda Elbistan Belediye Meclisine sunuldu. İmar komisyonuna bilirkişi olarak dahil edilen şehir plancısının raporunda belirttiği üzere teklif uygulama imar planında elzem hataların bulunduğu, yeşil alan ve parkların kaldırılmasının hukuki açıdan da sorunlara yol açacağı ve plan geneliyle ilgili görüşleri doğrultusunda Elbistan Belediye Meclis üyeleri, oy çokluğu ile teklif imar planını reddetti.

Oylamada Milliyetçi Hareket Partisi’nden 11, AK Parti’den 7 olmak üzere, toplam 18 Belediye Meclis Üyesi ret oyu kullandı. Elbistan’ın 1/1000’lik teklif uygulama imar planı, toplantıya katılan 28 meclis üyesinden 18’inin ret oyu ile reddedilmiş oldu.

 

 

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