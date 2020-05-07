1/1000’lik İmar Planı Elbistan Belediye Meclisi’nde kabul edildi
Elbistan’a ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Elbistan Belediye Meclisi’nin olağanüstü toplantısında kabul edildi.
07 Mayıs 2020 Perşembe 16:58
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