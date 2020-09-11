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1/1000 ölçekli uygulama imar planı askıya çıktı

Elbistan’da başta inşaat sektörü olmak üzere birçok kesimin uzun süredir beklediği 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından Candargazi İş Merkezi’nin üçüncü katında askıya çıktı.

1/1000 ölçekli uygulama imar planı askıya çıktı
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1/1000 ölçekli Uygulama Imar Planı Askıya çıktı
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Athann 6 saat önce

Değ fara dogurdu

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