1/1000 ölçekli uygulama imar planı askıya çıktı
Elbistan’da başta inşaat sektörü olmak üzere birçok kesimin uzun süredir beklediği 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından Candargazi İş Merkezi’nin üçüncü katında askıya çıktı.
11 Eylül 2020 Cuma 16:53
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