11 yaşındaki Beril’den çevre duyarlılığı

Elbistan Şehit Teğmen Harun Kılınç Ortaokulu’nda ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında ‘Dönüşüme Devam Oksijene Selam’ adlı kampanya başlatıldı. Etkinlik kapsamında atık kağıt ders kitabı ve benzeri geri dönüşüme elveren malzemeler toplanarak yetkili firmaya teslim edildi. Sürece en çok yardım eden 10 öğrenciye çeşitli ödüller verilirken 875 kg ile en çok katkı sağlayan 5/A sınıfı öğrencisi Beril Özkara, 1. oldu.

3 yıldır bu etkinliği yürüttüklerini ve öğrencilerin aktif olarak ciddi bilinç edindiklerini dile getiren okul müdürü Murat Pamuk, emek veren öğrenci öğretmen ve velilere teşekkür ederek doğaya verilen desteğin çok önemli olduğunu ve daha yeşil bir dünyanın daha yaşanılabilir bir dünya olduğunu söyledi.

Etkinlikte 875 kilogram eski defter ve kitap toplayarak birinci olan Beril Özkara ise, ailesinin de desteği ile önemli bir duyarlılığa imza attı. Özkara, ailesi ve yakın çevresi ile konuyu paylaşarak geri dönüşüme kazandırılması için eski ders kitaplarını ve defterlerini istediğini belirterek, “Bu etkinliği anlattığım yakınlarım ve komşularımız çocuklarının eski defter ve kitaplarını kolilere doldurarak evimize getirdi. Kısa sürede 875 kilogram eski defter ve kitap toplandı” dedi.