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11 kilometrelik dev kanalın yapımına başlandı

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından E Sektörünün susuzlulaştırılması amacıyla genişliği 42, derinliği de 14 metreyi bulacak yaklaşık 11 kilometrelik kanalın yapımına başlandı.

11 kilometrelik dev kanalın yapımına başlandı
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Ovadaki 4 mahallenin arazilerini bölecek kanala, kömür havzasındaki 10’larca kuyudan çekilen su aktarılacak ve Hurman Çayı’na dökülecek.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), bölgede yeni termik santrallerin kurulumu için çalışmalarını sürdürüyor. Afşin’e yapılacak C Termik Santrali ile ilgili ÇED sürecini tamamlayan EÜAŞ, E Sektörü için de harekete geçti. Afşin - Elbistan Kışlaköy E Sektörü Kömür Sahası’ndan susuzlaştırma kapsamında çekilen suların Hurman Çayı’na aktarılması için 10 bin 728 metre kanal, kanalın her iki yakasında da 3,5 metre genişliğinde yol yapılması ile diğer inşaat çalışmalarını içeren projenin yapımına başlandı. Kışla Mahallesi’nden başlayan çalışmalar kapsamında mevcut drenaj kanalı deplase edilecek. E Sektörü kömür sahasının kamulaştırma sınırını takip edecek kanal, Doğan, Balıkçıl ve Kışla Mahallerindeki arazilerden geçtikten sonra Hurman Çayına bağlanacak.

Dev kanalın en derin olduğu nokta ise Küçük Kışla’da yer alıyor. İş makinelerinin tonlarca toprağı taşıdığı kanal çalışmaları, bu bölgede 14 metreye ulaşacak. Büyük bölümü 26 metre eninde inşa edilecek kanalın en geniş noktası ise 42 metre olacak. Kanal zemini, betonla kaplandıktan sonra tel çitle çevrilecek. Kanalın her iki yakasına da 3,5 metre genişliğinde yol yapılacak.


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11 Kilometrelik Dev Kanalın Yapımına Başlandı
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