11 kaçak avcıya idari para cezası kesildi

Elbistan ve bölgede av sezonu, 24 Ağustos’ta başlayacak. Bölgede birçok alan da Merkez Av Komisyonu kararı ile ava kapatıldı. Henüz sezon başlamasa da, kaçak avcılar, yasadışı olarak başta bıldırcın ve keklik avı için arazilerde boy göstermeye başladı. Elbistan, Afşin ve Nurhak ilçelerinde kaçak avcılara yönelik olarak denetimlerini sürdüren Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) Göksun Şefliği Av Koruma ekipleri, 11 kaçak avcıya göz açtırmadı. Kaçak avcıların silahlarına mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulurken şahıslara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan idari para cezası kesildi.

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Göksun Şefliği Av Koruma ekiplerinin, Jandarma ve fahri av müfettişleri ile birlikte yaptıkları kaçak av mücadelesinin sezonun kapanmasına rağmen aralıksız devam edeceği belirtildi.



