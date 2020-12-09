102 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi

Taburcu olan hastanın yakınları, tedavi sürecindeki özverilerinden dolayı Elbistan Devlet Hastanesi personellerine teşekkür etti.

Elbistan’a bağlı Ovacık Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 102 yaşındaki Şahniyar Eryalçın, koronavirüs belirtileri gösterince yapılan testi pozitif çıktı. Elbistan Devlet Hastanesi Covid-19 servisinde tedavi altına alınan Eryalçın, bir süre sonra yoğun bakıma yatırıldı. Yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda tedavi gören Eryalçın, yaşam mücadelesini kazandı. Doktorların ve sağlık personellerinin de üstün çabasıyla koronavirüsü atlatan Eryalçın, son kontrollerinin yapılması için servise alındı. Eryalçın’ın yapılan son testleri de negatif çıkınca hastaneden taburcu edilerek evine gönderildi.

Koronavirüsü yenen asırlık çınarın yakınları, tedavi sürecindeki destek ve çabalarından dolayı Elbistan Devlet Hastanesi doktor ve çalışanlarına şükranlarını sundu. Eryalçın’ın yakınları, “Çok iyi bakmışlar. Tüm sağlık ekibine teşekkür ederiz” diye konuştular.



