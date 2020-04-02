1000 TL sosyal yardım, hak sahiplerinin adresinde teslim edilecek

Elbistan’da ‘Ekonomik İstikrar Paketi’ kapsamında 1000 TL sosyal yardım almaya hak kazananların ödemeleri, 3 Nisan’dan itibaren adreslerinde yapılacak.

Elbistan Kaymakamlığı, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı açıklanan Ekonomik İstikrar Paketi’nden yapılacak 1000 TL’lik sosyal yardımların PTT şubesi yerine, hak sahiplerinin adresinde yapılacağını söyledi.

Hak sahibi vatandaşların PTT şubesine gitmesine gerek kalmadığının altını çizen Kaymakam Demir, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları üzerine; İçişleri Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (PTT) ile yapılan görüşmeler sonucunda; “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” kapsamında yapılacak ödemelerin, vatandaşlarımıza 3 Nisan 2020 Cuma saat 10.00’dan itibaren PTT dağıtıcıları, bekçiler ve emniyet birimleri ile jandarma ekipleri vasıtasıyla kendi ikametlerinde yapılması kararlaştırılmıştır. İlçemizde bu ödemeleri alacak vatandaşlarımıza ödemeleri, Türk Cumhuriyeti kimlik numarası sırasına göre ilgili birimlerce evlerinde yapılacaktır.

Vatandaşlarımızın (PTT) şubelerinde mağdur olmamaları hususunda; bu duyurunun yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur” dedi.