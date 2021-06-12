1000 litre kaçak mazot ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları saha çalışmasında F.A. isimli şahsın ilçeye kaçak mazot getirdiği bilgisine ulaştı. Araştırmayı derinleştiren ekipler, şahsın evinin alt katına gizlediği depolardan satış yaptığını belirledi. Polisin yaptığı çalışma sonrasında akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili olarak Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Savcılıktan alınan arama kararına istinaden Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri ile koordineli olarak F.A. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 1000 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan F.A. isimli şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.