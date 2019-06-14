1000 lira kredi ile kendi işini kurdu

Mikrokredi projesinin özellikle bayan girişimcilere sunduğu maddi destekle iş dünyasında yer alan kadınlara bir yenisi daha eklendi. Çok cüzi rakamlarla kısıtlı imkanlar içinde ev ekonomilerine destek olmaya çalışan kadınlardan biri olan 42 yaşındaki Gülcan Çekirge, 2015 yılında 1000 lira ile başladığı mikrokredi desteği sayesinde kendi işini kurdu.

Elbistan’da yaşayan 2 çocuklu ev hanımı Çekirge, ev ekonomisine katkı sunmak istedi. Arayış içerisine giren Kebeli, 2015 yılında Elbistan Mikrokredi Şubesi’nin sunduğu desteği öğrendi. Mikrokrediye için başvuru yapan Gülcan Çekirge’ye, aldığı eğitimin ardından 1000 lira mikrokredi desteği verildi.

Mikrokredi desteğinin üzerine bir miktar da kendi ekleyen 2 çocuk annesi Gülcan Çekirge, Valide Emine Sultan Caddesi’nde ‘Yıldız Manavı’ ismini verdiği işyerini açtı.

Ev hanımlığından patronluğa uzanan süreçteki macerasını anlatan 2 çocuk annesi Hatice Kebeli, “Ev hanımıyken arkadaşlarım ve komşularım bana mikrokrediden bahsettiler. Hiç vakit kaybetmeden gidip Elbistan Mikrokredi Şubesi’ne başvurdum. Bana eğitim verdiler ve kendi işimi kurmaya karar verdim. Elbistan Mikrokredi Şubesi’ne gittim. İş kurmak istediğimi anlattım. 1000 lira mikrokredi aldım. Bir miktar da kendi birikimimi katarak bu işyerini açtım. Şimdi kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyor ve ev ekonomime katkı sunabiliyorum” dedi.

Elbistan Mikrokredi Şube Müdürü Tuğba Öztürk, “Mikrokredi; dar gelirli bayanların ve bayanlar vasıtası ile ailelerin kendi kendilerine gelir getirici bir faaliyette bulunmalarına imkân sağlayan küçük bir sermayedir. Elbistan Mikrokredi Şubesi 2008 yılında çalışmalarına başlamıştır. Elbistan ve Ekinözü ilçesinde şuanda aktif 785 üyemiz bulunmaktadır. Kendi işini kurmak isteyen girişimci bayanlara Elbistan Mikrokredi Şubesi olarak desteklerimiz devam ediyor” bilgisini verdi.







