1000 kilometre yolda kar temizliği yapıldı

Elbistan’da etkili olan kar yağışının ardından yoğun bir çalışma içerisine giren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Elbistan Yol Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sorumluluk sahalarında bulunan yaklaşık 1000 kilometrelik yol ağında kar temizliği yaptılar.

Elbistan şehir merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise yer yer 1 metreye kadar ulaşan kar nedeniyle yoğun bir çalışma içerisine giren ekipler, şehir merkezi, grup mahalle yolları ve mahalle yolları ve tüm mezra yollarında temizlik çalışması yaptılar.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Elbistan Yol Şube Müdürü Yunus Emre Derinöz, Elbistan şehir merkezinde bulunan yol ağlarının yanı sıra, kırsal mahalle ve mezra yolları ile birlikte sorumluluk sahalarında bulunan yol miktarının 1000 kilometreyi bulduğunu ifade ederek, tüm yolların ulaşıma açıldığını söyledi.

Zaman zaman tipi ve fırtına nedeniyle bazı yollarda ulaşımın aksadığını ifade eden Derinöz, bu gibi durumlarda ekiplerin anında müdahalelerde bulunduğunu ve yolların en kısa sürede tekrar ulaşıma açıldığını kaydetti.

Elbistan’ın yanı sıra Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinin de sorumluluk alanlarında olduğunu dile getiren Derinöz, bu 3 ilçe ile birlikte sorumluluk sahalarındaki yol miktarının daha da arttığına dikkat çekti.

Derinöz, “Elbistan merkezde otomatik tuz serpme araçlarımız ve kar bıçaklı kamyonlarımız ilçe merkezi sorumluluk sahasında tuzlama çalışmalarımızı yaptık. Elbistan Sultankorusu grup yolunda 2 greyder ve 1 loder ile Ovacık, Sarıyatak, Ferhatpınarı, Üçkilise, Höblek, Uncular, Elmalı, Karamağra, Keçemağra, Beyyurdu, Yapılı, Horhor, Kayageçit, Alkayaoğlu, Fakıoğlu, Uzunpınar, Kızıleynek mahallelerimizde karla mücadele ve genişletme çalışmalarımızı tamamladık. Elbistan İkizpınar, Kavaktepe, Beştepe, Yalıntaş bölgesinde 1 greyder ile çalışmalarımız devam ediyor. Elbistan Yalak, Yoğunsöğüt, Toprakhisar, Yalıntaş, Akbayır, Bakış, Sünnet, Soğucak, Tepebaşı, Gücük güzergahında 1 greyder ile karla mücadele çalışmalarımızı yaptık. Elbistan Karahasanuşağı grup yolunda Kangal, Aktepe, Karahasanuşağı, Tapkıran, Tapkırankale, Armutalan bölgesinde 1 loder ve 1 greyder ile karla mücadele çalışmasını tamamladık. Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerimizde ise aynı şekilde yollarımızı ulaşıma açtık” dedi.

Büyükşehir ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre her zaman hazır bulunduğunu belirten Derinöz, değişik noktalara konuşlandırılan ekiplerin anında müdahalelerde bulunduğunu sözlerine ekledi.



