100. yıl etkinlikleri kapsamında Ozanlar Gecesi düzenlendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 100. yıl etkinlikleri kapsamında Final Okulları konferans salonunda Ozanlar Gecesi düzenlendi.

Ozanlar Gecesi’nde sahneye davet edilen MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, “Türküler bizim kültürümüzün birer parçası. Ozanlarımızdan güzel türküler dinledik. Ozanlarımız halkın sesidir. Kahramanmaraş’ın kurtuluşu tarihi altın harflerle yazılmıştır. Bu önemli günü anısına böylesi güzel bir organizasyon yapılıyor. Kahramanmaraş'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen bu programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra sahneye davet edilen şair ve yazar Mehmet Gözükara ise, “Afşin’den gelerek gönüllerini bizimle paylaşan ozanlarımıza teşekkür ediyorum. Aşıklar kültürümüzün temel taşlarıdır. Zaman dilimini bir başka zaman dilimine aktaran elçilerdir. Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünde bugünümüze anlam katan ozanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Ozanlar Gecesi’nde Afşin Halk Ozanları Derneği üyeleri seslendirdikleri türkülerle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattılar.