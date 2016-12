10 yıldır her 10 Kasım’da çiçeklerle Atatürk’ü anıyor

Elbistan’da 71 yaşındaki Ferhunde Sayın isimli kadın, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e olan saygısını ve sevgisini göstermek için 10 yıldır her 10 Kasım’da Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan anıta çiçek bırakıp, dua ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 78. yıldönümünde, ölüm saati olan 09.05’ten itibaren saygı duruşu ve ardından devam eden törenlerle anıldı. Ulu Önder’in anma törenleri Elbistan’da Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Tören süresince elindeki çiçek demeti ile bekleyen Ferhunde Sayın isimli yaşlı kadın, programın tamamlanmasının ardından beraberindeki Mine Karagenç Akbaş isimli komşusu ile birlikte Atatürk Anıtı’na gelerek, çiçek bıraktı. Saygı duruşunda bulunan ve dua okuyan Sayın, 10 yıldır hiç aksatmadan 10 Kasım’da Atatürk’ü anmak için sabah saatlerinde anıt önüne geldiğini söyledi.

Atatürk’ün kadınlara en büyük armağanı veren kişi olduğunu belirten Sayın, “Kadınlar olarak biz ona çok şey borçluyuz” dedi.

Ankara’da yaşarken her 10 Kasım’da Anıtkabir’i ziyaret ettiğini hatırlatan Sayın, “Elbistanlıyım. Önceden Ankara’da yaşıyordum. Her 10 Kasım’da ve resmi bayramlarda Atatürk’ü sık sık ziyaret ederdim. Memleketime yerleştikten sonra da her 10 Kasım’da buraya geliyorum. Fatiha’mı okuyorum. Onun anıtına çiçeklerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Atatürk’ün kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Sayın, “O, biz kadınlara en büyük armağanı verdi. Onun kıymetini bilmemiz lazım. Onun ilkelerinden sapmamamız lazım. Cumhuriyetimizi korumamız lazım” ifadelerini kullandı.

71 yaşındaki Ferhunde Sayın’a eşlik eden komşusu Mine Karagenç Akbaş ise, “Biz, Atatürk’e borçluyuz. Tüm kadınların Cumhuriyet’e ve Atatürk’e sahip çıkmalarını istiyorum. Onun sayesinde gezebiliyoruz, onun sayesinde çalışabiliyoruz. Onun ilkelerine ve inkılaplarına sahip çıkmalıyız. Cumhuriyet’in, Atatürk’ün değerlerini asla terk etmemeliyiz” diye konuştu.

Sayın ve Akbaş, konuşmaların ardından Atatürk Anıtı’na karanfil bırakıp, dua etti.