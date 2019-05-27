10 yaşındaki Sidelya, Fransa şampiyonu oldu

Birçok ulusal ve uluslararası turnuvalar ile organizasyonlarda büyük başarılar elde eden ağabeyi İsmail’in izinden gideceğini göstermiş oldu.

Fransa’da yaşayan Filiz-Erhan Çiçek çiftinin karate sporunda küçük yaşlardan itibaren kendisini ispatlayan oğulları İsmail’in ardından henüz 10 yaşında olan kızları Sidelya da adını Fransa spor tarihine yazdırmayı başardı. Ağabeyi gibi karate sporuna başlatan Sidelya, bu sene Kata ve Kumite olmak üzere 2 dalda yarıştı. Çiçek, Fransa’nın Saint-Quentin şehrinde düzenlenen Kata şampiyonasında 6 kata çizdikten sonra bronz madalya kazandı. 1 hafta sonra Paris yakınlarında olan Villebon-sur-Yvette şehrinde düzenlenen Kumite Fransa şampiyonasında 10 yaş grubu -35 kilolarda mücadele eden Sidelya Çiçek, tam 7 rakibini de yenerek 7 galibiyet aldı. Küçük Sidelya bu sonuçla Fransa şampiyonu oldu.

Fransa genelinde 10 yaş grubu Kata ve Kumıte Şampiyonasına katılan toplam 947 sporcu içinde 2 dalda yarışan ve 2 dalda madalya kazanan tek sporcu olan Sidelya, böylece Fransa’nın en basarili sporcusu unvanını elde etti.

Türkiye’de Kocaeli Kağıtspor’un sporcuları olan Çiçek kardeşlerden İsmail de 27-30 Haziran’da Gaziantep’te düzenlenecek olan 21 yaş altı Türkiye şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.