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10 santimlik çekirge şaşırttı

Elbistan’da bir evin penceresine konan 10 santim büyüklüğündeki çekirge, görenleri şaşırttı.

10 santimlik çekirge şaşırttı
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Özellikle yaz aylarında ‘istila’ haberleri ile gündeme gelen dev çekirgelerden biri, Elbistan’a bağlı Karahüyük Mahallesi’nde görüntülendi. Dev çekirge, mahallede çiftçilik ve hayvancılık yapan Bünyamin Beştpe, evinin davetsiz misafiri oldu. Penceresine konan çekirgeyi, cep telefonu ile görüntüleyen Beştepe, daha önce bu boyutlarda bir çekirge ile karşılaşmadığını söyledi.

Bölgede yaşayan çekirgelerin daha çok 2-3 santim boyunda olduğunu belirten Beştepe, “Bu hayvan evimin penceresine kondu. İlk başta normal bir çekirge sandım. Biraz dikkatli bakınca bizim buralarda yaşayanlardan farklı olduğunu anladım. Çok şaşırdık. Yaklaşık 10 santim boyunda. Daha önce böyle bir çekirge görmemiştim. Yaz mevsiminde doğu ve güneydoğu illerimizden istila haberlerini çok duymuştuk. Oradaki çekirgeler de bu boyutlardaydı. Onlara benzer bir yapısı var” şeklinde konuştu.






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