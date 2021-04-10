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10 Nisan Polis Günü, törenle kutlandı

Elbistan’da, Türk Polis Teşkilatının 176.kuruluş yılı kutlamaları kapsamında 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

10 Nisan Polis Günü, törenle kutlandı
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Türk Polis Teşkilatı, 176.gurur yılını kutluyor. Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176.yıldönümü kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elbistan’da da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Hafta kapsamında, toplumun tüm kesimlerinden polise destek mesajları verilirken İlçe Emniyet Müdürlüğü de yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Hocazade ve Gariplik Mezarlığı’nda bulunan şehitlikte şehit kabirlerini ve Şehit Emanetleri Müzesi ziyaret edildi.

Polis Haftası’nın son günü olan 10 Nisan Polis Günü’nde ise Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törende, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi.

TDP’den meslektaşlarına 10 Nisan hatırası

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği, Polis Haftası ve 10 Nisan Polis Günü’ne özel olarak bir çalışmaya imza attı. TDP Büro Amirliği görevlileri, İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak ve emniyette görev yapan meslektaşlarına, günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

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10 Nisan Polis GünüTörenle Kutlandı