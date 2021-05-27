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10 megavatlık güneş enerjisi kapasitesinin kazananı belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın düzenlediği Mini YEKA GES-3 Yarışmaları kapsamında Kahramanmaraş’a 10 megavat (MW) güneş enerjisi kapasite tahsisi yapıldı.

10 megavatlık güneş enerjisi kapasitesinin kazananı belli oldu
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Türkiye’nin 36 şehrinde 1000 MW gücünde toplam 74 yarışmayı kapsayan Mini YEKA GES-3 yarışmalarının altıncı gününde 13 şirkete 10-15 ve 20 MW kapasiteli toplam 190 MW güneş enerjisi kapasite tahsisi yapıldı. Kilovatsaat başına 35 kuruş tavan fiyat üzerinden açık eksiltme usulüyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda gerçekleştirilen yarışmanın 6.günündeki turda Kahramanmaraş, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis ve Kırşehir illerindeki toplam 16 bölgede güneş enerjisi kapasite tahsisi yapıldı. Kahramanmaraş-1 olarak adlandırılan bölgeye tahsis edilen 10 megavatlık kapasitenin 22,1 kuruş ile KWh başına en düşük teklifi veren Binres Elektrik Üretim A.Ş. kazandı.

Kahramanmaraş’taki kapasite için toplamda 12 firmanın başvurusu bulunuyordu.

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10 Megavatlık Güneş Enerjisi Kapasitesinin Kazananı Belli Oldu