10. EAE Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası’na onay çıktı

Astım hastası İbrahim Şahin’in, 2009 yılında doğup büyüdüğü Kavaktepe mahallesinden başlattığı 111 kilometrelik ultra maraton koşusu, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 2019 yılı faaliyet takvimine alınarak ikinci kez Uluslararası Türkiye Şampiyonası adı altında koşulacak. Bu önemli spor organizasyonunu başlatan ve önce ülke çapında sonra da dünya genelinde bir etkinliğe dönüşmesine büyük katkı sunan ultra maraton koşucusu İbrahim Şahin, 2019 yılı Türkiye Atletizm Federasyonu Maraton, Yol Koşuları ve Patika Koşuları Faaliyet Takvimi’nin beli olduğunu söyledi.

Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası’nın federasyonun faaliyet takviminde yer aldığını ve 5Ekim 2019 tarihinde koşulacağını kaydeden Şahin, “Dünya Atletizm Federasyonun düzenlediği 100 km ve 160 km ultra maraton yarışmaları kapsamında Elbistan bölgesinde geleneksel olarak yapılan 10. Uluslararası Elbistan-Afşin-Ekinözü (EAE) Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası’na 5 Ekim 2019 tarihinde Kavaktepe Mahallesi’nden start verilecek. Bu yılki maratonun parkuru 100 kilometre uzunluğa sahip olacak. Bu yıl, Türkiye Atletizm Federasyonu Özel Yol Yarışı faaliyet takviminde yer almamız çok büyük öneme sahip. Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası olarak koşulacak. Geniş çaplı bu organizeye, hem ülkemizin hem de dünyanın önemli ultra maraton koşucularını dahil etmemiz gerekiyor. Koşumuza ulusal ve uluslararası sporcuların katılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.









