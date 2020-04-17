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10 bin aileye gıda paketi desteği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde alınan tedbirlerden etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara 10 adet gıda paketi desteğinde bulunuyor.

10 bin aileye gıda paketi desteği
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında hazırladığı gıda paketlerini, tedbirler dolayısıyla etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve mahalle muhtarlıklarının koordineli değerlendirmesi sonucunda belirlenen ihtiyaç sahiplerine, gıda paketlerini hızlı bir şekilde ulaştırmak için 7/24 esasına göre çalışıyor.  Büyükşehir Belediyesi ekipleri Elbistan, Afşin, Ekinözü, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Nurhak, Pazarcık, Çağlayancerit ve Türkoğlu’nda gıda paketi dağıtma çalışmalarını tamamladı. Bugüne kadar 10 binin üzerinde yapılan gıda paketi desteği, ilçeler arasında dönüşümlü olarak devam edecek.

Konuyla ilgili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yaptığı açıklamada “Bütün dünyayı etkisine alan pandemiyle etkili bir şekilde mücadele ediyoruz. Süreçten olumsuz yönde etkilenen hemşerilerimizin yanındayız. Bugün dayanışma günü, bugün birlik günü. 11 ilçemizde belirlenen ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaşıyoruz. Bugüne kadar 10 binden fazla ailemize gıda desteğinde bulunduk. İhtiyaç sahiplerini belirlemek için ilçe belediyelerimiz ve mahalle muhtarlıklarımızla yaptığımız koordineli çalışma devam ediyor. Biz bu süreci inşallah hep birlikte aşacağız” diye konuştu.







Yerel Manşetler
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