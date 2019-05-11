10 bin 843 hektar arazi toplulaştırıldı

İl genelindeki toplulaştırma çalışmalarının 2021 yılı sonuna kadar tamamlanmasını hedeflediklerini belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Kahramanmaraş’ta 201 378 hektar alanda sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmalarında bugün itibari ile 10 843 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 190 535 hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir. Ayrıca çalışmalar kapsamında parsel içlerinde bulunan ve tarımsal faaliyetleri zorlaştıran taşların arazi toplulaştırma projeleri dâhilinde toplanması ile kullanılamayan bu alanlar tarıma kazandırılıyor. Bu güne kadar Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep illerimizde toplamda 2 milyon 100 bin m3 taş toplama işi gerçekleştirilmiştir” dedi.

Genel Müdür Aydın, “Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde ise; parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalmaktadır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Arazi maliklerine kamulaştırma bedelleri yerine arazi verilerek, toprağından kopması önlenmektedir. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az 2 kat artmaktadır” ifadelerini kullandı.