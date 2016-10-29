10 bin 131 kamu görevlisi ihraç edildi

15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar çerçevesinde 10 bin 131 kamu personelinin görevinden ihraç edilmesini öngören 675 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete’de yayımlandı.

İhraç listesinde Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda ve Adalet Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda görev yapan çok sayıda isim de yer alıyor.

Aralarında Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda çalışan kamu personelinin isimlerinin yer aldığı ihraç listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. 29 Ekim 2016 Tarihli ve 29872 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 10 bin 131 kamu personeli ihraç edildi. Yayımlanan 657 sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanların ihraç edildiği kaydedildi.

Listede isimleri yer alan memurlar kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarıldığı belirtilirken bu isimlere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacağı bildirildi. 675 sayılı KHK ile en fazla ihraç Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı’ndan ve taşra birimlerinden toplam 2 bin 774 memur meslekten ihraç edildi. Adalet Bakanlığı’nda 2 bin 534, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan da 2 bin 219 memur ihraç edildi.

Aralarında Elbistan’da görev yapan isimlerin de yer aldığı ihraç listesinin tamamına ulaşmak için,





