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1 bardak çay 1, 5 lira oldu

Elbistan’daki çayevleri ve kahvehanelerde satılan çay ve benzeri içeceklere yüzde 50 oranında zam geldi. Zamla birlikte 1 bardak çayın fiyatı 1 liradan 1,5 liraya yükseldi.

1 bardak çay 1, 5 lira oldu

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanlığı’nın, ilçedeki çayevi ve kahvehane işletmecilerinin, artan maliyetler karşısında sattıkları sıcak içeceklere zam yapılması yönündeki talepleri doğrultusunda aldığı karara göre,  fiyatlarda yüzde 50 oranında artışa gidildi. Bu zam kararının ardından, en son 2 yıl önce 75 kuruştan 1 liraya yükselen bir bardak çayın fiyatı, 1,5 lira oldu. Çayla birlikte oralet, tarçın ve elma türü sıcak içeceklerin fiyatı da 1,5 TL oldu. Salep ve kahve ise 3 TL’den satılacak. 1 bardak çaydaki yüzde 50 oranındaki fiyat artışının, kuru çay ve şeker fiyatlarına yapılan zammın ardından girdi rakamlarının yükselmesi üzerine alındığı öğrenildi.

Çayevi ve kahvehane işletmecileri ise, çayın 2 yıldan fazla bir süredir 1 liradan satıldığını belirterek, “2 yıldan beri çayı 1 liradan satıyoruz. Bu süre zarfında girdi kalemlerinde ciddi artışlar oldu. Maliyetlerimiz arttı. Bu şartlarda zam yapılması kaçınılmazdı” diye konuştular.

Zam kararının yürürlüğe girmesinin ardından yeni fiyatlarla çay satışına başlandı.


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Mustafa 12 saat önce

Kahveciler ne yapsın, fiyatlar almış başını gidiyor, fiyat artışının sorumlusu kahveciler değil ülkeyi yönetenlerdir..

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Hasan 12 saat önce

Oh olmuş !!! Az bile bu millete ! Çok iyi olmuş !

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esnaf 11 saat önce

bu yukardaki fiyat taplosonu alabilmek asmak icin 500 tl para verdiginizi biliyormuydunuz dernege

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Çaycı 12 saat önce

%50 zam, güzel zam. Bir tek maaşlara % 3-4 zam yapılır bu ülkede.

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Elbistanli 13 saat önce

1 50 kurus az olmus 5 TL yapin insafsizlar

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Uğur 12 saat önce

3 lira yapsınlar 1 ekmek 1.25 lira 1 çay 1.5 lira yazık günah bu insanlara bu yetkililer nerde şimdi serbest piyasa derler ya bi de

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Duyarlı Albıstani 13 saat önce

Adamlar haklı su cehandan şeker fabırgadan amma çay taaa karadenizden ucuzmu gelir sanki

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