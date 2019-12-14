1 bardak çay 1, 5 lira oldu

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanlığı’nın, ilçedeki çayevi ve kahvehane işletmecilerinin, artan maliyetler karşısında sattıkları sıcak içeceklere zam yapılması yönündeki talepleri doğrultusunda aldığı karara göre, fiyatlarda yüzde 50 oranında artışa gidildi. Bu zam kararının ardından, en son 2 yıl önce 75 kuruştan 1 liraya yükselen bir bardak çayın fiyatı, 1,5 lira oldu. Çayla birlikte oralet, tarçın ve elma türü sıcak içeceklerin fiyatı da 1,5 TL oldu. Salep ve kahve ise 3 TL’den satılacak. 1 bardak çaydaki yüzde 50 oranındaki fiyat artışının, kuru çay ve şeker fiyatlarına yapılan zammın ardından girdi rakamlarının yükselmesi üzerine alındığı öğrenildi.

Çayevi ve kahvehane işletmecileri ise, çayın 2 yıldan fazla bir süredir 1 liradan satıldığını belirterek, “2 yıldan beri çayı 1 liradan satıyoruz. Bu süre zarfında girdi kalemlerinde ciddi artışlar oldu. Maliyetlerimiz arttı. Bu şartlarda zam yapılması kaçınılmazdı” diye konuştular.

Zam kararının yürürlüğe girmesinin ardından yeni fiyatlarla çay satışına başlandı.



