1-2-3 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında Kahramanmaraş’ın da bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 1-2-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Cuma günü bakkal ve marketlerin yine saat 9.00 ile 14.00 arasında açık kalacağını belirtti.

Ramazan ayı sonrasında ülkede yaşamın normale dönebileceğinin sinyalini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'tünelin ucu göründü' diyerek, “Kabinemizin 29. toplantısını gerçekleştirdik. Öncelikle Ramazan ayının tüm insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Koronavirüsün üstesinden gelerek Ramazan sonunda çifte bayram yapmayı diliyoruz. Koronavirüse karşı somut neticelerin almaya başladığı bir döneme giriyoruz. Yeni hasta ve ölüm sayımız günden güne azalıyor. İyileşen hasta sayımızın, yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılma noktasıdır.

Türkiye, koronavirüsle mücadele noktasında Avrupa’daki en iyi ülke konumundadır. Sağlık sistemimiz, herhangi bir aksaklığa meydan vermeden faaliyetlerini sürdürmüştür. Sadece Türkiye ile yetinmedik, dünyanın her yerindeki vatandaşlarımıza sahip çıktık. 40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik ve önce yurtlarda karantinaya aldık, sağlıklarından emin olduklarından sonra evlerine yolculuk ettik. Şimdi 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz. Türkiye’de ise hiçbir vatandaşımız kapıdan çevrilmemiş, hiçbir insanımız sahipsiz bırakılmamıştır” ifadelerini kullandı.

Ramazan bayramına kadar hafta sonları için sokağa çıkma kısıtlanması uygulamayı planladıklarını aktaran Erdoğan, “İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o denli etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında, insanların bir arada bulunduğu yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırılmasının bayram sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. Üç gün süreyle bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız. 1 Mayıs gece 00.00’dan başlayıp 3 Mayıs gece 00.00’a kadar olan sınırlandırmaya vatandaşlarımızın uymasını istiyoruz. Cuma günü marketlerimiz yine 14.00’e kadar açık olacak.

Bu anlayışla, önümüzdeki olumlu tablonun sürmesi halinde hayatı normale döndürmeye ilişkin plan hazırlıyoruz. Hangi alanda, hangi tarihte hangi adımların atılacağını gösteren programı yakında sizlerle paylaşacağız. Türkiye için tünelin ucundaki ışık gözükmüş, verdiğimiz emeklerin, yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alma vakti yaklaşmıştır.. İnanıyorum ki Ramazan Bayramını iki bayram olarak Rabbim bize nasip etsin” şeklinde konuştu.