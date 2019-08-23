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08.00-18.00 arası çöp bırakmak yasak

Elbistan Belediyesi’nden ilçe genelindeki esnaflara uyarı geldi. Yapılan uyarıda 26 Ağustos Pazartesi gününden itibaren, sabah saat 08.00 ile akşam saat 18.00 arası ana cadde ve sokaklara çöp bırakılması yasaklandı.

08.00-18.00 arası çöp bırakmak yasak
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Daha temiz bir Elbistan için tüm çalışmaları yaptıklarını belirten Elbistan Belediyesi, yeni bir uygulamaya daha imza atıyor. Bu kapsamda esnafların ana cadde ve sokaklara belirli saatlerde çöp bırakması yasaklandı.
Konu hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Daha temiz bir Elbistan için yaptığımız yoğun çalışmalara bir yenisi daha eklenecek. Özellikle son zamanlarda vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayet nedeni ile26 Ağustos Pazartesi gününden itibaren sabah saat 08.00 ile akşam saat 18.00 arası ana cadde ve sokaklara çöp bırakılması yasaklandı. Esnaflarımızın acil atılması gereken çöplerini, merkezde birçok yere yerleştirdiğimiz en yakın çöp konteynırına atacaktır. Diğer çöpleri ise akşam saat 18:00 dan sonra ağzı kapalı poşetler ile kapı önlerinde bulunan küçük çöp kovalarına bırakacak ve temizlik işleri müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz alacaktır. Amacımızı kimseye ceza kesmek değil ancak kurala uymayan esnaflarımıza cezai işlem uygulanacaktır. Esnaflarımızın da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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Ali 22 saat önce

Başkanım çok teşekkür tertemiz bir elbistan istiyoruz çalışmanızda başarılar

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Yapalakli Hamza 20 saat önce

Nasil Yani O saatler Arasinda Çop kutusuna cop dokmek yasak mi. Sacma olmus ya bu nasil iş.

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Elbistan sevdalisi 19 saat önce

Baskanin bu icraatlarindan dolayi kendisine tesekkur ederim birde mahallelere inlgilenmesini rica edecegim bilhassada Yesil yurt mah guvenlik cad pinar basna giderken sag tarrf cifte minareli cami karsisi her ev bir tavuk cifligi kokudan durulmuyor mah sakinleri cok rahatsiz sinekler indanlari parcaliyor beslenen hayvanlar inek koyun keci hindi tavuk horoz ordek kaz ilgilerinizi bekliyoruz saygilarimla

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ankaradan elbistanlı 13 saat önce

ankara çankayada bu uygulama yıllardır uygulanır sabah 05 akşam 21 arası çöp yasak tır tebrikler elbistan belediyesi

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