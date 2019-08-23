08.00-18.00 arası çöp bırakmak yasak

Daha temiz bir Elbistan için tüm çalışmaları yaptıklarını belirten Elbistan Belediyesi, yeni bir uygulamaya daha imza atıyor. Bu kapsamda esnafların ana cadde ve sokaklara belirli saatlerde çöp bırakması yasaklandı.

Konu hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Daha temiz bir Elbistan için yaptığımız yoğun çalışmalara bir yenisi daha eklenecek. Özellikle son zamanlarda vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayet nedeni ile26 Ağustos Pazartesi gününden itibaren sabah saat 08.00 ile akşam saat 18.00 arası ana cadde ve sokaklara çöp bırakılması yasaklandı. Esnaflarımızın acil atılması gereken çöplerini, merkezde birçok yere yerleştirdiğimiz en yakın çöp konteynırına atacaktır. Diğer çöpleri ise akşam saat 18:00 dan sonra ağzı kapalı poşetler ile kapı önlerinde bulunan küçük çöp kovalarına bırakacak ve temizlik işleri müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz alacaktır. Amacımızı kimseye ceza kesmek değil ancak kurala uymayan esnaflarımıza cezai işlem uygulanacaktır. Esnaflarımızın da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.











