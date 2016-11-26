Ümmetin kanayan yarası Filistin için bir araya geldiler Kahramanmaraş Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ve Kahramanmaraş Türkiye Gençlik Vakfı ( TÜGVA), Mescidi Aksa imamlarından Omar Awadallah Kıswani’nin de katıldığı bir toplantıda Kahramanmaraşlıları bir araya getirdi.Toplantıda...

Kahramanmaraş Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ve Kahramanmaraş Türkiye Gençlik Vakfı ( TÜGVA), Mescidi Aksa imamlarından Omar Awadallah Kıswani’nin de katıldığı bir toplantıda Kahramanmaraşlıları bir araya getirdi.

Toplantıda konuşan Kahramanmaraş MÜSİAD başkanı Atıf Şirikçi, Filistin davasının bütün Müslümanların ortak derdi olduğunu belirterek,“Filistin davası sadece Filistinlilerin değil Dünya genelinde yaşayan tüm Müslümanların ortak davasıdır. Yaklaşık 50 yıldır hürriyetlerini kısıtlayan İsrail’in zorbalıklarına direnen Filistinli kardeşlerimizin yaşadıkları acılar hepimizin ortak acısıdır. Ne yazık ki bugün Müslümanlar, Filistin’le birlikte Suriye de, Irak’ta, Doğu Türkistan’da, Arakan ’da ve daha birçok bölgede zulme uğramaya devam ediyor. Zalimler kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden Müslümanları katlediyor. Her zaman insan hak ve hürriyetlerinden dem vuran, kendilerini çağdaş olarak tanımlayan toplumlar ise katledilenler Müslümanlar olduğu için zulme seyirci kalmayı sürdürüyor. Hatta destek oluyorlar. Kendileri için huzur isterken Müslüman topluluklarına kan gözyaşı ve ölümü layık görenler elbette sonunda Allah’ın gazabına uğrayacaklardır” dedi.

Kahramanmaraş TÜGVA Başkanı Ahmet Asım Demirdöğen da Filistin’in ümmet coğrafyasının kanayan yarası olduğunu söyledi. Türkiye’nin ve Türkiye’de ki gençlerin, Türkiye’de ki Müslümanların Filistin davasını kendi davasından bağımsız görmeyişi, kendi davası bilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Demirdögen, Kahramanmaraş TÜGVA Başkanı Ahmet Asım Demirdöğen, "Hatta bazen gençlik çalışmaları içerisinde bulunurken ne zaman ümmet coğrafyasından haber etsek gençlerimize, ümmet coğrafyasının kanayan yarasından birazcık haberdar etsek konu Filistin’e geldiğinde hepsinin yüreklerinin biraz daha sızladığını, hepsinin gözlerinin biraz daha açıldığını, cesaretlerinin biraz daha arttığını görüyoruz“ dedi.

Toplantıya katılan Mescidi Aksa imamlarından Omar Awadallah Kıswani da, Türkiye’nin Filistin’in enerjisi ve Filistin’in sabrını sürekli desteklediğini anlattı. Kıswani, “Bu etkinlik sizlerin bir Türk olarak Filistin’le ne kadar ilgilendiğinizi ve etkilendiğinizi gösteriyor. Biz Türkiye hükümetinden ve Türkiye’den gerçekten çok gurur duyuyoruz. Mescidi Aksa ’ya Türkiye’den birçok kafileler geliyor. Özellikle Cuma namazlarını kılıyor ve bizle birlikte saf tutuyor cihat yapıyor. Bu Türk kafileleri gönderen, destekleyen ve çalışan herkesten Allah razı olsun. Özellikle Filistinlileri, Filistinlilere ayrılan otellere yerleştiren kişilerden çok teşekkür ederim. Türkiye’den gelen kafileler sadece namaz kılmak için gelmiyorlar hem bize saf tutuyorlar hem de bizimle cihat yapıyorlar. Çarşılar geziyorlar. Filistinlilerin bulunduğu semtleri gezdiklerinde Filistinlilere destek oluyorlar. Türkiye bunu yaparak Filistinlilerin enerjisinin, Filistinlilerin sabrını desteklemiş oluyor. Ben bunun için özellikle Türkiye hükümetine, Türkiye halkına ve oraya gelen Türk kafilelerine teşekkür ediyorum. Çünkü onlar gerçekten bize destek oluyorlar. Aynı zamanda mescidi aksaya gelerek, Hazreti Peygamberimizin hadisini gerçekleştirmiş oluyorlar ”dedi.

Yapılan toplantıya Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Ak parti il ve ilçe başkanlarının yanı sıran merkez ilçe belediye başkanları ve çok sayıda dernek ve vakıf üyeleri katıldı. Toplantı Omar Awadallah Kıswani’nin yaptığı duayla son buldu.