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İlk kanaletler yerleştirilmeye başlandı

Elbistan’da, Ceyhan Nehri’nden alınacak suyu yaklaşık 40 bin dönüm araziye ulaştırılacak kanaletlerin yerleştirilmesine başlandı.

İlk kanaletler yerleştirilmeye başlandı
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Elbistan’a bağlı birçok mahalledeki çiftçilerin 8 yıllık su hasreti sona eriyor. 8 yıldır atıl durumda bekleyen Kalealtı Sulama Birliği’nden yaklaşık 40 bin dekar araziye su götürülmesini öngören yatırım kapsamında kanaletlerin yenilenme çalışmaları start aldı. Devlet Su İşleri (DSİ) Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan ihaleyi alan yüklenici firma, İğde Mahallesi’nden çalışmalara başladı. Sulama mevsiminin başlamasına kısa bir süre kala 3 bin 750 metre uzunluğa sahip olacak kanaletler, tırlarla İğde Mahallesi’ne getirildi. Çok sayıda personel, iş makineleri ve vinç yardımıyla kanaletleri yerleştiriyor.

Pompa istasyonu revizyonunun tamamlanması ile birlikte Ceyhan Nehri’nden alınan su, ilk etapta yaklaşık 40 bin dönüm tarlaya ulaştırılacak. Kalealtı Sulama Birliği, Göksun Sulama Birliği bünyesinde hizmet verecek.


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