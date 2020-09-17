banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gazi polislere plaket

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Gaziler Günü kapsamında 10 gazi personele plaket takdiminde bulunuldu.

Gazi polislere plaket
banner17
banner43

Plaket töreni, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlendi. Programa, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman ve gazi personeller katıldı.

Törende Kahramanmaraş İl Müdürü Salim Cebeloğlu, gazilere şükranlarını sunarak 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutladı.

Cebeloğlu, tüm gazilerin, milletin gönlünde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi ailelerimiz geleceğe huzur ve güvenle bakabilmemizin teminatı ve teşkilatımızın teşkilatımızın övünç kaynağıdır. Sizler bu vatan için göğsünüzü siper ettiniz. Sizlerin şahsında bütün gazilerimize bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Güzel vatanımız uğruna canları pahasına savaşan kahraman gazilerimizin teşkilat olarak her zaman yanındayız” dedi.



Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Gazi Polislere Plaket
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.