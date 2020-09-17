Gazi polislere plaket

Plaket töreni, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlendi. Programa, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman ve gazi personeller katıldı.

Törende Kahramanmaraş İl Müdürü Salim Cebeloğlu, gazilere şükranlarını sunarak 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutladı.

Cebeloğlu, tüm gazilerin, milletin gönlünde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi ailelerimiz geleceğe huzur ve güvenle bakabilmemizin teminatı ve teşkilatımızın teşkilatımızın övünç kaynağıdır. Sizler bu vatan için göğsünüzü siper ettiniz. Sizlerin şahsında bütün gazilerimize bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Güzel vatanımız uğruna canları pahasına savaşan kahraman gazilerimizin teşkilat olarak her zaman yanındayız” dedi.





