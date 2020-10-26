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Elbistan’a 1’i uzman 4 doktor daha atanacak

Sağlık Bakanlığı, Elbistan’a 95.Dönem Devlet Yükümlülüğü kurasında 1’i uzman olmak üzere 4 doktor kadrosu açtı.

Elbistan’a 1’i uzman 4 doktor daha atanacak
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Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 95.Dönem Devlet Yükümlülüğü kurasında, ülke genelindeki tabip ve uzman doktorların görevlendirileceği münhal kadrolar belli oldu.

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, edilen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yerleştirme işlemleri yapılacak. Söz konusu kurada, daha önce 20 doktorun görevlendirildiği Elbistan Devlet Hastanesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü için ayrılan münhal kadrolar da belli oldu. Buna göre, Elbistan Devlet Hastanesi’ne iç hastalıkları uzmanı atanacak. Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne ise 3 tabip görevlendirilecek.

Başvuru işlemlerinin ardından kura 28 Ekim Çarşamba günü noter huzurunda çekilecek.


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Elbistan’a 1’i Uzman 4 Doktor Daha Atanacak
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