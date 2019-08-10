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Başkan Kılıç’tan bayram mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, Kurban Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Kılıç’tan bayram mesajı
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Milliyetçi Hareket Partisi Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, Kurban Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı. 

Mesajında milli ve manevi birliğe dikkat çeken Kılıç, şu ifadelere ye verdi:

“Öncelikle şahsım ve teşkilatın adına mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor,  başta tüm İslam âlemi olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Kurban paylaşmaktır, kolu komşuyu gözetmektir,  eş dost ve akraba ziyaretleri ile bir birine kenetlenmektir. Yetim ve öksüzlere kol kanat germektir. Yüz yıllar boyunca birlik ve beraberlik içersinde dünyaya hükmetmiş bir ecdadın nesli olarak bizlerde bu bayramlar vesilesi ile bir kez daha birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmeliyiz. Her geçen gün gelişen ve büyüyen Türkiye’mize sizlerinde yakından takip ettiği üzere birçok saldırılar oldu.  Şu günlerde ise bu savaşın ekonomik savaş olarak üzerimize geldiğine hep birlikte şahit oluyoruz. Milli ve manevi bağları çok kuvvetli olan aziz milletimiz bu savaştan da elbet galip olarak ayrılacaktır. Bizler bir ve beraber oldukça Türkiye hiç bir zaman diz çökmeyecektir. 

Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlık mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar diliyor, bu mübarek kurban bayramının bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tüm partililerimizi ve hemşerilerimizi, bayramın 2.günü saat 15.00’te düzenleyeceğimiz bayramlaşma programına davet ediyorum.”


Yerel Manşetler
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macit 2 hafta önce

Ne başkanı.bitmiş parti başkanımı

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Vatandas 2 hafta önce

Mhp denen bir şey varmi

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Yapalaklı 2 hafta önce

Bu dava sana da kaldı ya alacağın olsun Dr devlet bey

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